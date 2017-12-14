Apple вложит миллионы долларов в Face ID

Компания Apple сообщила, что инвестирует $390 млн в производство чипов для Face ID

Корпорация Apple инвестирует $390 млн в американского производителя микросхем Finisar. Об этом говорится в сообщении компании на официальном сайте.

Finisar планирует направить средства на запуск фабрики по производству вертикально-изучающих лазеров (VSCEL) в Техасе. Указанная технология помогает в работе Face ID, анимодзи и портретного режима для фотосъемок в iPhone.

В сообщении отмечается, что производство должно стартовать во второй половине 2018 года. Для этого Apple планирует нанять 500 высококвалифицированных рабочих.

Apple выделит деньги из своего фонда размером в $1 млрд, который компания учредила для помощи американским производителям.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что компания Apple начала работать с блокчейном. Блокчейн заинтересовал Apple преимуществами безопасности, обусловленными децентрализованностью технологии.

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По материалам biz.liga.net