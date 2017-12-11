Компания Apple начала работать с блокчейном

Блокчейн заинтересовал Apple преимуществами безопасности, обусловленными децентрализованностью технологии

Компания Apple занимается разработкой системы для создания и подтверждения временных отметок на блокчейне. Об этом следует из патентной заявки, опубликованной Бюро по патентам и товарным знакам США.

Программа компании способна подтверждать правильность временных отметок путем комбинирования различных аспектов технологии блокчейн и инструментов инфраструктуры сертификации открытых ключей (PKI).

Это позволит привязывать отдельный фрагмент данных к транзакции в блокчейне, фиксируя информационную составляющую в определенный момент времени. Изменение этой составляющей приведет к автоматическому созданию еще одной транзакции, свидетельствующей о том, что изменения действительно были внесены.

В своей заявке Apple описывает три метода создания временных отметок, один из которых подразумевает использование блокчейна.

Программа будет выпускать блоки, содержащие временные отметки, к которым будут добавляться другие блоки, выпускаемые майнерами и содержащие остальные транзакции, проводимые в этой цепи.

Apple отмечает, что система будет работать как составная часть более сложной архитектуры, подразумевающей сразу несколько проверок. Другими словами, дополнительная система будет подтверждать корректность временной отметки после создания блока, но до добавления его в основной блокчейн.

В предложенной системе ноды сети не будут принимать транзакции от другой ноды, если обнаружат, что блоки, которые она им передает, не соответствуют их версии блокчейна.

Таким образом, разработанная Apple система не только позволяет создавать неизменяемые и проверяемые временные отметки, но и будет защищена от злоумышленников.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что начался официальный запуск Apple Pay Cash. Возможность воспользоваться сервисом уже есть у пользователей iPhone в США.

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По материалам minfin.com.ua