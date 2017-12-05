НБУ расширяет состав команды по переводу гривны на блокчейн

Расширение коллектива свидетельствует о высоком уровне интереса НБУ к блокчейну

Национальный банк Украины расширяет состав коллектива, который работает над переводом национальной валюты на блокчейн. Тем не менее, количество работающих над проектом человек и их имена пока не раскрываются.

В работе над проектом нацбанку помогает украинская компания Distributed Lab. Ее основатель Павел Кравченко подтвердил, что стартап, по крайней мере, частично «ответственен за архитектуру, Blockchain-исследования и разработку, анализ безопасности» инициативы Нацбанка.

Яков Смолий отметил, что в НБУ по-прежнему уверены в необходимости введения национальных цифровых денег.

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Ранее сообщалось о том, что новое решение на блокчейне ускорит международные торговые сделки почти в 100 раз. На верификацию документов понадобится 2,5 часа вместо стандартных 7–10 дней.

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По материалам coindesk.com