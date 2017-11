$25,5 млн за полминуты: блокчейн-проект BitClave успешно завершил токенсейл

Ранее в ходе пресейла команда привлекла $22 млн

Децентрализованный поисковый сервис BitClave успешно завершил токенсейл, собрав запланированные $25,5 млн всего за 32 секунды.

Thank you for the amazing success of today’s token sale! https://t.co/iKbdG0pAOJ

