$25,5 млн за полминуты: блокчейн-проект BitClave успешно завершил токенсейл

Ранее в ходе пресейла команда привлекла $22 млн

Децентрализованный поисковый сервис BitClave успешно завершил токенсейл, собрав запланированные $25,5 млн всего за 32 секунды.

Thank you for the amazing success of today’s token sale! https://t.co/iKbdG0pAOJ — BitClave (@bitclave) 29 ноября 2017 г.

Согласно сообщению проекта, сейчас проходит KYC-процесс. Представители BitClave отмечают, что некоторые участники могут не пройти KYC-верификацию, а их токены будут возвращены в пул токенсейла.

Желающие приобрести эти токены могут прямо сейчас сделать депозит на случай, если токены освободятся. Забрать депозит можно в любое время. А если токены так и не станут доступны, он будет возвращен автоматически.

Главный продукт проекта — децентрализованная поисковая экосистема BitClave Active Search Ecosystem (BASE), которая соединяет напрямую рекламодателей и интернет-пользователей, исключая посредников в лице Google, Facebook, Amazon и других крупных игроков рекламного рынка.

Сервис разработан на базе Ethereum, взаимодействие пользователей с компаниями реализовано посредством смарт-контрактов. Вся деятельность в экосистеме ведется с использованием токенов активности потребителей (Consumer Activity Token, CAT), которые будут находиться в управлении компаний и пользователей для обмена информацией, услугами и онлайн-товарами.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что новое решение на блокчейне ускорит международные торговые сделки почти в 100 раз. На верификацию документов понадобится 2,5 часа вместо стандартных 7–10 дней.

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По материалам forklog.com