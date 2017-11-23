Райффайзен Банк присоединился к блокчейн-консорциуму

Блокчейн-консорциум R3 насчитывает более 160 компаний-участников по всему миру

Raiffeisen Bank International (RBI) стала первой австрийской банковской группой, присоединившейся к блокчейн-консорциуму R3.

Финучреждение, под управлением которого находится банковская сеть в Центральной и Восточной Европе, уже подтвердило свое участие в DLT-проекте. Банковская группа проявила желание «обмениваться информацией и взаимодействовать с коллегами», а также развивать безопасность и удобство собственных блокчей-инициатив.

В сеть R3 входит более чем 160 международных компаний из разных отраслей, включая банки, финансовые учреждения, технологические компании, торговые ассоциации и другие.

В мае этого года группа привлекла более $100 млн финансирования, а в июне выпустила бета-версию своей программной платформы Corda.

На прошлой неделе R3 объявила о планах более глубоко интегрировать Corda с облачным сервисом Azure от Microsoft в целях упрощения процесса разработки и развертывания для бизнеса и облегчения коммерческого развертывания приложений R3 CorDapp.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Visa запустит платформу для корпоративных расчетов на блокчейне. Технология распределенного реестра обеспечит безопасность и надежность платежей.

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По материалам coindesk.com