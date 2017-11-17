Криптовалюты, ICO или база данных: прогнозы будущего Блокчейн

Какой будет основная линия развития Блокчейн на ближайшие годы?

Какое будущее ждет технологию Блокчейн — развитие криптовалют на ее основе, привлечение инвестиций через ICO или формирование новых решений в сфере управления данными? Эксперты из крипто-бизнеса, банков и компаний по кибербезопасности высказали свое мнение во время панельной дискуссии на eCom21.

Ярослав Замулло, руководитель Юридического управления, Банк Rietumu

В ближайшее время нас не оставит лихорадка криптовалют. Но, тем не менее, все, кто занимается майнингом криптовалют, хотят обменять полученный результат на традиционные валюты.

Эксперт добавил, что для рынка более важно другое применение технологии блокчейн – формирование нового подхода к хранению документов, заключения сделок. Ценность Блокчейн в том, что мы можем разделять данные и четко отслеживать, что с ними происходит.

Дмитрий Гребнев, вице-президент (Эмиссия), DECTA

Еще один представитель традиционного банковского бизнеса отметил, что им мешает развивать подобные инновации регулирование. Добавив, что традиционные игроки ожидают от представителей криптоиндустрии инициатив, которые позволят определить востребованность тех или иных решений на Blockchain. В противном случае банкам и платежным провайдерам придется тратить свой ресурс на то, чтобы убедить регулятора в необходимости изменений.

Лиза Айзупиете, сооснователь Globitex

Платежные решения на Блокчейн – одни из самых безопасных. Также на блокчейне может быть отстроено много интересных историй — популярный ICO также базируется на этой технологии. И в будущем станет одним из важных интрументов экономики.

Эксперт также отметила безопасность существующих платформ для привлечения инвестиций в формате ICO. Это Ethereum и Waves.

Денис Матеев, глава рынков России и СНГ, ESET

Эксперт поднял вопрос безопасности в криптоэкономики. И оценил несколько предпосылок, которые могут влиять на интерес преступников к этой отрасли. Во-первых, это объем денег. Пока стоимость криптоиндустирии не так высока, чтобы спровоцировать ажиотаж на нее среди кибермошенников. Во-вторых, это госрегулирование. Эта сфера мало зарегулирована, что потенциально может заинтересовать преступников. И в-третьих – технологичность. Чем сложнее взломать то или иное крипто-решение – тем меньший интерес оно вызовет среди мошенников.

Анатолий Конкин, руководитель проектов, Russian FinTech Association

Эксперт резюмировал, что криптовалюты и блокчейн преследуют разные цели. Но в обоих случаях через год в сотни раз вырастет качество всех решений.

Участники конференции, которые во время дискуссии находились в зале, также высказали свое мнение по поводу будущего блокчейн.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

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