Visa запустит платформу для корпоративных расчетов на блокчейне

Технология распределенного реестра обеспечит безопасность и надежность платежей

Американская финансовая компания Visa представила пилотную версию платежной системы для трансграничных корпоративных расчетов B2B Connect на основе технологии блокчейн.

Система B2B Connect призвана облегчить прямые корпоративные расчеты и нивелировать роль посредников, на которых в данный момент полагается отрасль. Технология распределенного реестра обеспечит безопасность и надежность такого рода платежей.

В проект внесли вклад блокчейн-стартап Chain, американский Commerce Bank, южнокорейский Shinhan Bank, Union Bank of Philippines и сингапурский United Overseas Bank. Эти финансовые учреждения уже тестируют межбанковские платежи на платформе B2B Connect.

По словам представителя Visa Кевина Фалена, компания намерена запустить корпоративную фазу в середине 2018 года после завершения тестовой фазы с банками и несколькими корпорациями.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Visa продвигает бесконтактную оплату проезда по всему миру. Компания Visa стремится ускорить внедрение бесконтактных методов оплаты проезда в метро, автобусах и поездах.

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По материалам forklog.com