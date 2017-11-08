Visa представила новые платежные аксессуары для болельщиков Зимних Олимпийских игр

Visa представила перчатки, наклейки и памятные олимпийские значки с возможностью осуществления платежей

Компания Visa, эксклюзивный партнер Олимпийских и Паралимпийских игр в категории «платежные услуги», сегодня представила три носимых платежных устройства, которые вскоре будут доступны в продаже. Visa создала оснащенные технологией NFC платежные перчатки, памятные стикеры и олимпийские значки в духе Зимних игр, которые позволяют болельщикам и спортсменам быстро и безопасно оплачивать покупки простым касанием к терминалу, принимающему бесконтактные платежи.

Над проектом Visa работала совместно с Lotte Card – финансовым отделением крупнейшего южнокорейского ритейлера Lotte Department Store.

Продукция поступит в продажу начиная с 9 ноября. Ее можно будет приобрести в официальных олимпийских магазинах в «Lotte Department Stores», центрах поддержки клиентов «Lotte Card» в Южной Корее и на сайте «Lotte Card».

Немного детальнее о новой продукции Visa:

Памятный олимпийский значок: Visa представила 4 уникальных нагрудных значка с функцией платежей и дизайном Зимних Олимпийских игр в Пхенчхане. Иx можно использовать как платежный инструмент на территории проведения Игр, а потом добавить в свою коллекцию.



Перчатки с функцией оплаты: В перчатки встроен двух-интерфейсный чип и бесконтактная антенна, что позволит совершать покупки на территории официальных олимпийских объектов, а также на всех совместимых считывающих устройствах по всему миру. Кроме удобства совершения платежей перчатки также обеспечат тепло рук болельщиков.



Стикер: Благодаря тонкому и гибкому дизайну наклеек, встроенному чипу с двойным интерфейсом и антенне, их можно наклеить практически на любую поверхность для проведения безопасных платежей в одно мгновение.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Visa запустила платформу для платежей в реальном времени в Европе. Visa Direct позволяет осуществлять платежи между физическими лицами (P2P), между юридическими и физическими лицами (B2C) и между юридическими лицами (B2B). С помощью платформы средства передаются на счет получателя в считанные минуты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украине прошли Дни финансовой грамотности при поддержке НБУ и Visa