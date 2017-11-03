Visa запустила платформу для платежей в реальном времени в Европе

Платформа Visa Direct уже завоевала авторитет на других рынках по всему миру

Visa Direct позволяет осуществлять платежи между физическими лицами (P2P), между юридическими и физическими лицами (B2C) и между юридическими лицами (B2B). С помощью платформы средства передаются на счет получателя в считанные минуты.

Сделать платформу доступной в Европе коммпании Visa помог Worldpay. Сотрудничество с мировым лидером в области технологий и платежного процессинга позволило предоставить предприятиям возможность осуществлять платежи в реальном времени. Чтоб помочь банкам и компаниям внедрить технлологию на платформе для разработчиков был выпущен специальный API.

Для дальнейшего продвижения бизнеса Visa в Европе объявила о мандате, в соответствии с которым эмитентам карт необходимо включить платежи в режиме реального времени к октябрю 2018 года.

На других мировых рынках, где технология уже доступна, объемы Visa Direct увеличились на 75% по сравнению с прошлым годом. В США платформой пользуется множество партнеров, включая PayPal, Braintree, Square Cash и Stripe.

СПРАВКА PAYSPACE MAGZINE

Ранее сообщалось о том, что Visa собрала на одной платформе разные методы идентификации. Идентифицировать клиентов можно будет с помощью цифровых документов или биометрических маркеров.

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По материалам finextra.com