Новое решение на блокчейне ускорит международные торговые сделки почти в 100 раз

На верификацию документов понадобится 2,5 часа вместо стандартных 7–10 дней

Испанский банковский гигант BBVA успешно запустил пилотную версию блокчейн-решения для обработки торговых сделок между Европой и Латинской Америкой. Созданная на базе платформы Wave система призвана автоматизировать электронный документооборот и значительно ускорить трансграничные сделки, говорится в пресс-релизе.

В ходе испытаний компании удалось сократить время, уходящее на верификацию документов, со стандартных 7–10 дней до 2,5 часов.

По словам главы отдела международной торговли BBVA Патчи Фернандеса де Трокониса, блокчейн-пилот ознаменовал собой «скачок вперед» в сфере трансграничных торговых операций.

Оплата сделки осуществлялась с использованием аккредитива на перевозку 25 тонн замороженного тунца, купленного в Мексике компанией из Барселоны Frime. Использование блокчейна для внешней торговли позволяет создать «безопасную цифровую среду для международного рынка», добавил представитель BBVA.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Напомним, ранее BBVA протестировал технологию Ripple для трансграничных платежей. Испанский банк в партнерстве с другими крупными финансовыми учреждениями приступил к разработке блокчейн-платформы для торгового финансирования на базе технологии Corda от консорциума R3.

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По материалам forklog.com