Банки консорциума R3 разрабатывают блокчейн-платформу трансграничных платежей

Свое решение в R3 уже называют первой по-настоящему международной платежной системой

Блокчейн-консорциум R3 и 22 участвующих банка объединились над разработкой трансграничной платежной платформы с использованием технологии распределенного реестра (DLT).

Платформа позволит передавать через блокчейн как любые существующие валюты центробанков, так и все цифровые валюты. Прототип платформы консорциум R3 рассчитывает представить до конца этого года.

Разработанный на платформе Corda, новый продукт будет обеспечивать проведение мгновенных международных платежей, предлагая альтернативу нынешним системам, которые считаются медленными и дорогостоящими в сравнении с внутренними платежными системами.

Среди участвующих в инициативе банков числятся Barclays, BBVA, CIBC, Commerzbank, DNB, HSBC, Intesa, KBC, KB Kookmin Bank, KEB Hana Bank, Natixis, Shinhan Bank, TD Bank, U.S. Bank и Woori Bank.

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Ранее сообщалось о том, что семь крупных мировых банков совместно разрабатывают решение на блокчейне. Финучреждения объявили о партнерстве с целью создать рынок синдицированных кредитов на блокчейне.

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По материалам finextra.com