Семь крупных мировых банков совместно разрабатывают решение на блокчейне

Финучреждения объявили о партнерстве с целью создать рынок синдицированных кредитов на блокчейне

Семь крупных глобальных банков вступили в партнерские отношения с финтех-компаниями R3 и Finastra для развития рынка синдицированных кредитов на базе технологии Blockchain. Новое решение будет называться Fusion LenderComm. Среди участвующих в разработке банков — BNP Paribas, BNY Mellon, State Street и ING.

По словам руководителя отдела управления продуктами Finastra Яна Морриса, первые пилотные тестирования прототипа системы успешно состоялись еще в августе 2017 года. Новые тесты планируется провести в ближайшие месяцы.

Платформа Fusion LenderComm предназначена для оптимизации обмена данными между агентами и кредиторами с целью повышения эффективности и прозрачности на рынке синдицированных кредитов. Система будет отображать в реальном времени кредитные соглашения, информацию о местоположении, балансы начисления и подробные данные о транзакциях непосредственно кредиторам с платформ обслуживания банков-агентов, таких как Finance Fusion Banking Loan IQ.

Неизменяемая система будет поддерживать всю историю транзакций, чтобы предоставить каждому кредитору персонализированную информацию о сделках, в которых он участвует. Среди главных преимуществ системы — снижение операционных издержек и доступ к точной информации по запросу. Это позволит кредиторам максимизировать кредитные портфели.

Коммерческий запуск платформы намечен на 2018 год.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что блокчейн будут использовать для торговли нефтью и газом. Одна из крупнейших в мире нефтяных компаний будет использовать технологию блокчейн для оптимизации бизнес-процессов.

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По материалам cointelegraph.com