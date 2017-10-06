К блокчейн-консорциуму UBS присоединились новые банки

Пилотное тестирование новой блокчейн-платформы намечено на начало следующего года

Commerzbank (Германия), Bank of Montreal (Канада), Erste Group Bank (Австрия) и CaixaBank (Испания) поддержали инициативу швейцарской UBS Group и американской IBM, предполагающую использование блокчейна для проведения расчетов в торговле.

Платформа под названием Batavia была анонсирована на банковской конференции в Женеве в октябре прошлого года. В ее основе лежит технология Hyperledger Fabric.. Платформа поможет банкам и их клиентам автоматизировать финансовые процессы и избавиться от бумажной работы. Методика будет удобна для импортеров и экспортеров, которые получат возможность отслеживать сделки от пункта отправки до места назначения.

На блокчейн в сфере торговли возлагают большие надежды, ожидая, что технология позволит обеспечить всех участников общей записью и позволит ускорить бизнес-операции. Сейчас каждая сторона ведет свой учет, что чревато ошибками и замедлением работы.

В августе прошлого года UBS совместно с Clearmatics Technologies создал также новую криптовалюту, которая получила название utility settlement coin (USC, «практичная денежная единица для расчетов»). К UBS присоединились Deutsche Bank, Santander и BNY Mellon, а также брокер ICAP.

Сейчас участники проекта стремятся углубить обсуждение USC с центробанками и работают над дополнительными мерами защиты новой криптовалюты.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что блокчейн будут использовать для торговли нефтью и газом. Одна из крупнейших в мире нефтяных компаний будет использовать технологию блокчейн для оптимизации бизнес-процессов.

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По материалам banki.ru