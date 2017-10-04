Революция в сфере медиа: как журналистам заработать на блокчейн

У профессиональных журналистов, начинающих блогеров и писателей появилась новая возможность получать денежное вознаграждение за свои работы

13 октября 2017 года в Киеве состоится уникальное медиа-событие – Golos Fest Ukraine. На Фестивале журналистам и блогерам наглядно продемонстрируют возможности технологии Блокчейн для монетизации авторского контента, борьбы с плагиатом и ангажированностью современных медиа.

Логика работы платформы Golos.io построена таким образом, что за размещенный контент, который другие пользователи сети активно комментируют и «лайкают», его автору начисляются выплаты в криптовалюте платформы (GBG). Чем популярнее блог среди других читателей, тем больше выплат получает его автор.

К примеру, автор получил за свой материал 2735.32 GBG. Чтобы монетизировать свой зароботок, блогер в любой момент может вывести свои средства через биржу криптовалют и конвертировать заработанные голоса в гривну. Согласно цене GBG (криптовалюта Голоса) на украинской бирже криптовалют, один GBG равен 2.86 грн. То есть, если умножить 2735.32 на 2.86, цена за один пост может достигать 7823 грн.

Кроме вопросов монетизации контента, технология Блокчейн несет в себе массу других возможностей для медиа сферы, о которых можно будет узнать на Golos Fest Ukraine. Приходите 13 октября в ЦеХаб на Крещатик, 29, чтобы узнать все о самой революционной технологии XXI века из первых уст.

Регистрация на мероприятие доступна по ссылке: http://golosfest.ticketforevent.com/

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