В Канаде тестируют блокчейн для трансграничных переводов

Система на блокчейне позволяет банку осуществлять мониторинг платежей в режиме реального времени, когда они проходят между американскими и канадскими банками

Королевский банк Канады (Royal Bank of Canada, RBC), крупнейший банк в стране, тестирует технологию блокчейн для перевода средств в и из США.

Новая система — построенная с использованием технологии с открытым исходным кодом Hyperledger blockchain – была запущена около недели назад как базовый уровень существующей платежной системы банка RBC.

Система на блокчейне позволяет банку осуществлять мониторинг платежей в режиме реального времени, когда они проходят между американскими и канадскими банками. Среди других преимуществ — упрощение транзакций и сокращение расходов.

Новая система позволяет банку исследовать потенциал технологии блокчейн без полной замены существующей системы.

Использование технологии блокчейн и распределенного реестра может значительно упростить и расширить функциональность банковских систем, утверждают в банке. Однако, блокчейн все еще требует времени для полноценного развития.

RBC также исследует возможность применения технологии в других сферах, таких как бонусные программы и программы лояльности.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Mastercard будет использовать блокчейн в своей платежной инфраструктуре. Компания уже подала соответствующую заявку в Бюро по патентам и товарным знакам США.

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По материалам coindesk.com