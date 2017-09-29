В Канаде тестируют блокчейн для трансграничных переводов

Система на блокчейне позволяет банку осуществлять мониторинг платежей в режиме реального времени, когда они проходят между американскими и канадскими банками
Королевский банк Канады (Royal Bank of Canada, RBC), крупнейший банк в стране, тестирует технологию блокчейн для перевода средств в и из США.
Новая система — построенная с использованием технологии с открытым исходным кодом Hyperledger blockchain – была запущена около недели назад как базовый уровень существующей платежной системы банка RBC.
Система на блокчейне позволяет банку осуществлять мониторинг платежей в режиме реального времени, когда они проходят между американскими и канадскими банками. Среди других преимуществ — упрощение транзакций и сокращение расходов.
Новая система позволяет банку исследовать потенциал технологии блокчейн без полной замены существующей системы.
Использование технологии блокчейн и распределенного реестра может значительно упростить и расширить функциональность банковских систем, утверждают в банке. Однако, блокчейн все еще требует времени для полноценного развития.
RBC также исследует возможность применения технологии в других сферах, таких как бонусные программы и программы лояльности.
СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE
Ранее сообщалось о том, что Mastercard будет использовать блокчейн в своей платежной инфраструктуре. Компания уже подала соответствующую заявку в Бюро по патентам и товарным знакам США.
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По материалам coindesk.com