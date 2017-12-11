Фейковый криптокошелек вышел в ТОП-3 рейтинга AppStore

Пока неясно, каким образом приложению удалось пройти проверку AppStore и пробиться в топ рейтинга

Неофициальное приложение MyEtherWallet всего за неделю вышло на третье место в категории “Финансы” в AppStore, при этом не имея никакого отношения к электронному кошельку для хранения ETH и других монет.

До этого разработчик Nam Le создал два игровых приложения про боевых панд, но никогда не имел никакого отношения к электронным кошелькам или другим криптовалютным приложениям.

Приложение позволяет пользователям создавать или импортировать кошельки для хранения криптовалютных активов за пределами бирж. При этом неизвестный разработчик с большей вероятностью получает контроль над закрытыми ключами для управления кошельками.

Кроме того, приложение построено на основе открытого исходного кода, однако разработчик сделал его платным, попытавшись монетизировать публичную технологию.

Пока неясно, каким образом приложению удалось пройти проверку AppStore и пробиться в топ рейтинга.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Bank of America запатентовал систему автоматического обмена криптовалют. Ранее Bank of America неоднократно подавал патентные заявки в области блокчейна.

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По материалам forklog.com