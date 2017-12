Крупнейшие криптоплатформы ушли в офлайн на фоне резкого роста цены биткоина

Проблемы наблюдались у криптовалютных бирж и онлайн-кошельков

Вчера, 7 декабря, на фоне впечатляющего роста первой криптовалюты серверы крупных криптобирж и онлайн-кошельков не выдерживали нагрузки, из-за чего сайты этих платформ периодически уходили в офлайн.

При этом как минимум на одной бирже — GDAX (подразделении Coinbase) — торги велись на беспрецедентно высоком ценовом уровне. Так, в какой-то момент цена биткоина на этой платформе подскочила до $19 000. Практически сразу после этого сайт GDAX ушел в офлайн.

Проблемы с доступом наблюдались и у одного из самых популярных онлайн-кошельков Blockchain.info. Также некоторое время не работали связанные с ним сервисы, включая обозреватель блоков. В своем твите CEO компании Питер Смит пообещал быстро все исправить.

We’re currently experiencing record traffic levels and customer support tickets. Hang out with us — we’re working as hard as we can to ensure quality service provision! So many people using digital currency; its beautiful 😀

— Peter Smith (@OneMorePeter) 7 декабря 2017 г.