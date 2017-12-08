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Крупнейшие криптоплатформы ушли в офлайн на фоне резкого роста цены биткоина

08.12.2017 11:50

Проблемы наблюдались у криптовалютных бирж и онлайн-кошельков

Крупнейшие криптоплатформы ушли в офлайн на фоне резкого роста цены биткоина. Фото: freesider.com.br

Вчера, 7 декабря, на фоне впечатляющего роста первой криптовалюты серверы крупных криптобирж и онлайн-кошельков не выдерживали нагрузки, из-за чего сайты этих платформ периодически уходили в офлайн.

При этом как минимум на одной бирже — GDAX (подразделении Coinbase) — торги велись на беспрецедентно высоком ценовом уровне. Так, в какой-то момент цена биткоина на этой платформе подскочила до $19 000. Практически сразу после этого сайт GDAX ушел в офлайн.

Проблемы с доступом наблюдались и у одного из самых популярных онлайн-кошельков Blockchain.info. Также некоторое время не работали связанные с ним сервисы, включая обозреватель блоков. В своем твите CEO компании Питер Смит пообещал быстро все исправить.

В данный момент GDAX и Blockchain.info восстановили работу.

Также наблюдались проблемы у Exmo и китайской OKex.

Впрочем, несмотря на проблемы с биржами и кошельками, средневзвешенный курс биткоина вчера перешагнул отметку в $18 тыс.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что крупный европейский банк прогнозирует крах биткоина в 2018 году. Хотя прогноз и не является официальным, его цель — предупредить инвесторов о возможных рисках.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинцы все чаще получают зарплату в биткоинах

По материалам forklog.com

Рубрики: BitcoinКриптовалютыНовостиТехнологии
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