В Китае внедрили электронную идентификацию граждан на смартфонах

В одном из городов Китая запустили мобильное приложение, которое вмещает в себя восемь документов

Китайцы, проживающие в городе Ухань, теперь могут использовать специальное приложение на смартфоне вместо документов, удостоверяющих личность.

Приложение, разработанное Бюро общественной безопасности, вмещает в себя 8 документов: ID-карту, национальный паспорт, разрешение на въезд в Гонконг и Макао, паспорт жителя материкового Китая, разрешение на въезд в Тайвань, регистрацию домашних хозяйств, вид на жительство и водительские права

Ухань стал первым городом в Китае, где тестируют электронную идентификацию граждан на смартфонах.

Граждане, которые переселяются в Ухань, могут перерегистрировать место жительства прямо через приложение. В Бюро сообщают, что с августа процесс перерегистрации через приложение уже прошли 42 тыс студентов.

Чтобы начать пользоваться услугой, в приложении необходимо указать ID-номер, а затем пройти процесс сканирования лица.

Приложение также можно будет использовать при сдачи экзамена на водительские права, регистрации в отеле или доступе в жилые комплексы.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что в День холостяка китайцы осуществили 1,5 млрд покупок через Alipay. Девять из десяти человек использовали для оплаты своих заказов в День холостяка мобильные кошельки. На Alipay, кошелек от Alibaba, пришлось 1,48 млрд транзакций за сутки. На пике система обрабатывала 256 тыс транзакций в секунду.

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По материалам chinadaily.com.cn