В День холостяка китайцы осуществили 1,5 млрд покупок через Alipay

В день распродажи компания Alibaba установила мировой рекорд

Девять из десяти человек использовали для оплаты своих заказов в День холостяка мобильные кошельки. На Alipay, кошелек от Alibaba, пришлось 1,48 млрд транзакций за сутки. На пике система обрабатывала 256 тыс транзакций в секунду.

Напомним, объемы продаж китайской компании Alibaba Group в День холостяка составили 168,2 млрд юаней ($25,3 млрд). Это на 39% больше, чем в прошлом году. На данный момент эта сумма — мировой рекорд суточных объемов продаж.

На распродаже совершили покупки потребители из 225 стран и регионов. Им были доступны скидочные предложения от 140 тыс брендов.

Общий объем продаж в День холостяка затмил совокупные продажи «Черной пятницы» и «Кибер-понедельника» в США в прошлом году.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Alibaba превратит один из городов в смарт-город будущего. С этой целью Alibaba будет использовать решения в сфере облачных вычислений, больших данных, умной логистики, финансовых технологий и электронной коммерции.

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По материалам chinadaily.com.cn