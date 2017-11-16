В ТОП-10 финтех-компаний мира половина — китайские

Компания KPMG представила новый рейтинг ТОП-100 финтех-компаний мира

Впервые за 4 года существования рейтинга финтех-компаний мира от KPMG три ведущие позиции заняли китайские компании. Примечательно, что все они относятся к Alibaba Group Holding.

Ant Financial, контролирующая огромную сеть электронных платежей Alipay, заняла первую строчку рейтинга. Онлайн-страховщик имущества ZhongAn Insurance и провайдер микрозаймов Qudian расположились на 2 и 3 местах, соответственно. Обе компании получали инвестиции от Ant Financial.

Рейтинг ТОП-100 от KPMG делится на две категории. Ведущие 50, которые возглавляют рейтинг — это компании, отобранные на основании накопленного капитала, географического разнообразия, инноваций и других критериев. Следующие 50 — это отобранные из более чем 500 заявок перспективные стартапы с уникальными технологиями или бизнес-моделями.

Пять китайских игроков вошли в первую десятку финтех-компаний. От США в ТОП-10 вошли лишь 3 компании. При этом в ТОП-50 американских компаний 13, а китайских — 9.

В сотне финтех-компаний 30 оказались из азиатско-тихоокеанского региона. В прошлом году их было 24, а в 2015 — 22. Сильным игроком сферы FinTech стала Австралия. Три компании страны вошли в 50 лучших финтех-компаний, и 7 — в 50 перспективных стартапов.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что в Японии тысячи банковских служащих заменят роботы. Крупные японские финучреждения надеются таким образом сократить убытки.

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По материалам asia.nikkei.com