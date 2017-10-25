К какому будущему готовиться fintech-компаниям

Андрей Кривошапко

директор «Пост Финанс»

В мире растет объем инвестиций в fintech-проекты – в 2016 году он вырос на 11% по сравнению с 2015 годом и составил $17,4 млрд

Концепция глобальной конкуренции меняется. Сегодня недостаточно просто быть лучшим в своем продукте или сервисе. В будущем выигрышным преимуществом компаний вне зависимости от сектора, в котором они работают, будет fintech. В том числе поэтому, по данным британской профильной ассоциации Innovate Finance, в мире растет объем инвестиций в fintech-проекты – в 2016 году он вырос на 11% по сравнению с 2015 годом и составил $17,4 млрд. При этом все инновации направляются в сферу cashless, а управление кэшем уходит в прошлое.

То, что клиенты выбирают лидеров с сильной финтех-составляющей, давно поняли гиганты онлайн-коммерции, ритейла и других индустрий. Alibaba, Amazon, Auchan, Apple, Samsung и другие сделали собственные платежные сервисы важной частью своих бизнес-экосистем. В Азии расчеты банковскими картами – это прошедший этап, люди платят за товары и сервисы через установленные в смартфонах AliPay или WeChat. К слову, по прогнозам консалтингово-исследовательской компании Gartner, уже к концу 2017 года количество подключенных к интернету гаджетов в мире превысит численность его населения и составит почти 8,5 млрд. К 2020 году, согласно прогнозу, этих гаджетов будет более 20 млрд. Для отрасли fintech это означает одно – растущий тренд m-commerce и безналичных платежей.

Игрокам отрасли стоит строить стратегии на принципах глубокого изучения аудитории и дизайна клиентского опыта. Мировые тенденции будут проникать в Украину, и оплату покупок картой со временем заменит оплата через смартфоны. Поэтому сектору необходимо уже сейчас смотреть в сторону удобных и бесперебойных мобильных технологий. На украинском рынке это делает и «Пост Финанс» – компания работает над собственным мобильным приложением, функционал которого со временем выйдет за пределы использования только при доставке «Нова пошта». Именно на мобильных технологиях будет основываться лучший клиентский опыт в ближайшие 10 лет. В конечном счете мобильные технологии будут призваны обеспечивать удобную и быструю оплату товаров и услуг, в том числе через QR-коды. В будущем смартфон станет пользовательским центром платежей, им можно будет оплатить не только покупку продуктов в супермаркете, но и счет в кафе или гостинице, проезд в такси и другом транспорте.

В этом контексте особую важность уже приобрело обеспечение безопасности данных в сети. На мой взгляд, лучшим примером в этой сфере являются мобильные приложения для финансовой безопасности по типу BillGuard, которые сканируют транзакции по карте и информируют пользователя о возможных мошеннических вмешательствах, ошибках в выставленных счетах и скрытых платежах. Еще одной тенденцией в fintech будущего будут облачные технологии, на основе которых продолжат появляться сервисные решения типа Uber.

Анализ big data, открытые системы и применение искусственного интеллекта также прочно войдут в мир fintech. Знаковый пример – американское приложение для биржевой торговли на основе AI под названием Robinhood, стоимость которого составляет $1,3 млрд. Приложение не предполагает затрат со стороны клиента, как это происходит при работе с биржевым брокером. Его уже оценили миллениалы, которые хотят легко вкладывать в акции, но нуждаются в базовых знаниях. Еще один пример – OpenBankProject, дающий банкам доступ к единому техническому интерфейсу, на базе которого разработчики могут создавать свои надстройки. Благодаря тому, что это технология с открытым исходным кодом, и клиенты заходят в систему банка, а не в API OpenBank, данные клиентов находятся в абсолютной безопасности.

Все эти тенденции сейчас определяют будущее глобальных fintech-компаний. Чтобы предоставлять клиентам конкурентный сервис, учитывать их стоит и украинским игрокам.

«Пост Финанс» — компания, которая работает на рынке финансовых услуг с 2012 года и входит в группу «Нова пошта». В сети «Нова пошта» работает более 1500 касс, в которых можно оформить и получить денежный перевод.

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