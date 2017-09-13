ТОП-3 мировых тренда в развитии финтех-решений

Какие тренды в настоящее время больше всего влияют на развитие финтех-решений?

В настоящее время тренды в платежной индустрии во всем мире диктуют пользователи. Они нуждаются в инновационных финансовых технологиях — понятных, легких в использовании и способных экономить время. Согласно недавнему исследованию компании EY, каждый третий человек в мире, проявляющий цифровую активность, является постоянным пользователем FinTech-сервисов. Большинство из них взаимодействуют как с финтех-компаниями, так и с банками. Поэтому последние вынуждены учитывать растущий интерес к технологичным финансовым решениям и выстраивать сотрудничество с финтех-стартапами, чтобы удовлетворить растущий спрос пользователей и остаться на рынке в быстро меняющихся условиях.

Сейчас мы видим три мировых тренда в развитии финтех-решений:

Мобильный банкинг. Люди хотят управлять своими финансами без необходимости ходить в отделения. Они нуждаются в технологиях, которые могут уменьшить необходимость в людях-посредниках для обеспечения точного управления данными. Яркий пример — стартап Moneytree. Это популярное японское персональное приложение финансового менеджмента. Оно позволяет потребителям управлять личными активами и корпоративными расходами через мобильное устройство.

Решения для привлечения миллениалов. Миллениалы, или поколение Y, для всех банков и финансовых компаний являются особенной группой клиентов. Эти люди, родившиеся после 1981 года, характеризуются прежде всего глубокой вовлеченностью в цифровые технологии и не представляют свою жизнь без мобильной связи и интернета. Из 1,8 млрд представителей этого поколения 30% считают, что банки должны становится более технологичными.

Пример стартапа, который соответствует потребностям молодого поколения — Paykey. Компания разработала первую в мире платежную клавиатуру, которая устраняет разрыв между приложениями и социальными сетями, чтобы сделать банковские операции простыми и эффективными. С технологией PayKey банки-партнеры могут предложить своим клиентам вариант P2P-оплаты через любую социальную сеть или мессенджер.

Разговорная коммерция. Стремление отрасли сделать платежи такими же легкими, как текстовые сообщения, быстро растет. Так быстро, что мы видим всплеск разговорной торговли, которая позволяет потребителям взаимодействовать непосредственно с банками и розничными торговцами через приложения обмена сообщениями. Пример — стартап Kasisto, который запустил платформу KAI Banking AI platform. Вместе с Mastercard они проводят испытания банковского чат-бота, который позволяет пользователям проводить транзакции, управлять финансами, вести бизнес и покупать продукты через Facebook Messenger.

К слову, все приведенные выше стартапы являются участниками глобальной программы Mastercard Start Path. Ее цель — поддерживать стартапы, которые разрабатывают инновационные решения в области цифровой коммерции и мобильного банкинга.

На прошлой неделе Masterсard при поддержке НБУ представили в Украине инкубационную программу для технологических стартапов — Fintech Master. Ее участники будут разрабатывать инновационные финтех-решения с использованием открытых данных финансовых учреждений, в частности НБУ, и технологических решений Mastercard.

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