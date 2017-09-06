В Украине стартует программа для стартапов Fintech Master при поддержке Mastercard и НБУ

Украинские стартапы получат возможность создавать финтех-сервисы в рамках полноценной инкубационной программы

Сегодня, 6 сентября, первый в Украине некоммерческий инкубатор «1991 Open Data Incubator» и компания Masterсard при поддержке Национального Банка Украины представили инкубационную программу для технологических стартапов — Fintech Master. Ее участники будут разрабатывать инновационные финтех-решения с использованием открытых данных финансовых учреждений, в частности НБУ, и технологических решений Mastercard.

Как отметил директор и основатель инкубатора Денис Гурский, основной целью программы является предоставление украинским стартапам возможности развиваться в Украине. В рамках Fintech Master проекты будут выводиться на тот уровень, когда при наличии готового продукта они готовы общаться с инвесторами.

Как отметила Вера Платонова, генеральный директор компании Mastercard в Украине, Молдове, Грузии и странах Центральной Азии, более 90% банков и 75% финтех-компаний в мире хотят теснее сотрудничать в будущем. Более того, такая же тенденция наблюдается и в Украине. Так, согласно недавнему опросу Mastercard среди представителей банковского сектора, 45% представителей финансовой индустрии поддерживают открытие неконфиденциальных данных разработчикам. Большая часть (58%) отметила, что их банк готов к внедрению финтеха, а 71% банкиров считают правильным отслеживать и покупать эффективные финтех-решения. В то же время, почти 68% участников опроса отметили, что пока не имеют опыта сотрудничества со стартапами.

Опрос также выявил топовые категории финтех-решений, в развитии которых украинские банкиры видят наибольший потенциал: удаленный банкинг, большие данные и прогнозирование, а также платежи, денежные переводы и цифровые кошельки. Среди ключевых преимуществ сотрудничества со стартапами представители финансового сектора отметили развитие более релевантных услуг с использованием потребительского опыта, привлечение новых клиентов и диверсификацию бизнеса.

Участие в программе Fintech Master

Программа Fintech Master станет платформой, объединяющей игроков банковского рынка и стартапы, разрабатывающие финтех-решения, в частности в следующих направлениях:

платежи, денежные переводы и цифровые кошельки

кредитование, финансирование, краудфандинг

большие данные и прогнозирование

conversational commerce (разговорная коммерция)

управление капиталом и трейдинг

smart city (умный город)

финансовый мониторинг и регтех

управление программами лояльности.

Для того, чтобы попасть в инкубационную программу, стартапы должны подать заявку до 30 сентября 2017 года на сайте Fintech Master. Команды с лучшими проектами будут приглашены на отборочный хакатон. Отобранные жюри стартапы по результатам хакатона получат три месяца бесплатной инкубационной программы с учетом индивидуальных потребностей стартапа, а также возможность работать в офисе, привлечение экспертов-наставников и поддержку от Mastercard, НБУ и профессионалов финансового рынка. По результатам программы лучшие стартапы смогут презентовать свои кейсы широкому кругу представителей финансового сектора в рамках заключительного гала-события.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось, что в следующем году в Украине появится Фонд поддержки стартапов. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

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