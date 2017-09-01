В Украине вскоре появится Фонд поддержки стартапов

Премьер-министр назвал ориентировочную дату создания Фонда

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман анонсировал создание Фонда поддержки стартапов в 2018 году.

Сегодня, 1 сентября, в ходе общения с учениками учебно-воспитательного комплекса «Эрудит» Соломенского района столицы, Гройсман подчеркнул необходимость создания в Украине возможности для трансформации изобретений в реальную экономику. По его словам, для этого нужно укреплять авторское право.

Глава правительства отметил, что многие успешные стартапы в мире создавались украинцами.

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Ранее сообщалось о том, что до конца года в Украине заработает Mobile ID. Также осенью начнут выдавать ID-паспорта со встроенной цифровой подписью.

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По материалам interfax.com.ua