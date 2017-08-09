Шопинг в телевизоре и гаджет для паролей: 5 стартапов, которые заинтересовали Киевстар

Участники акселерационной программы Киевстар — Radar Tech — рассказали о своих стартапах

Украинский мобильный оператор Киевстар второй год подряд проводит акселерационную программу для украинских стартапов — Radar Tech. Цель инициативы — сформировать экосистему вокруг молодых проектов и помочь им эффективно развиваться. В рамках телеком-акселератора организовано пространство для тестирования наработок, а также обучения и консультирования предпринимателей на базе мобильного оператора.

Для участия в проекте было отобрано 10 стартапов. Лучшие из них по итогам обучения, которые станут известны в начале октября, получат возможность коммерческого запуска в партнерстве с Киевстар в 2018 году.

Редакция PaySpace Magazine побывала в акселераторе и составила обзор самых интересных проектов в сфере цифровых платежей, электронной коммерции и безопасности в Сети.

mBill

Сервис приема онлайн-платежей на карту для частных предпринимателей с небольшим оборотом

Какую проблему решает сервис: недостаток удобных решений для приема платежей на карту при продаже товаров в социальных сетях и на досках объявлений.

Портал mBill позволяет любому украинцу создать свою платежную страницу в интернете без дополнительных данных. Ссылку на эту страницу можно размещать в социальных сетях или отправлять покупателям в личных сообщениях. Основное преимущество этого ресурса — отсутствие необходимости сообщать номер карты чужому человеку и возможность отследить, от кого пришел платеж.

Преимущества сервиса по сравнению с конкурентами, например, платежными страницами LiqPay, это стоимость (1% от суммы транзакции вместо 2,75%) и возможность подключиться без ввода дополнительных данных о магазине.

Интеграция с Киевстар возможна в рамках проекта «Мобильные деньги». Также платежную страницу можно встраивать в сторонние торговые площадки.

Win Dim 24

Единое окно для всех услуг ЖКХ Украины

Какую проблему решает сервис: низкое качество услуг ЖКХ и отсутствие единой платформы по управлению коммунальными сервисами.

Платформа объединит оплату коммунальных, вызов технических специалистов на дом, государственные услуги (переговоры с iGov уже ведутся), возможность контроля управления домом и общение с соответствующими инстанциями. Все эти услуги будут предоставляться через разные каналы — интерактивный сайт, горячую линию, мобильное приложение, терминалы самообслуживания.

Преимущество сервиса перед существующими вариантами оплаты коммунальных онлайн — это наличие дополнительных услуг в ЖКХ, возможность консолидировать квитанции всех коммунальных служб в одну и оплата в один клик.

Интеграция с Киевстар возможна в рамках кобрендинговых продуктов, рекламы, аналитики данных.

Shop Assistant

Шопинг-бот, который позволяет делать покупки во время просмотра телепрограмм

Проблема, которую решает сервис: отсутствие возможности моментально купить вещь, которую зритель увидел на экране телевизора.

По статистике, которую озвучили авторы проекта, более половины зрителей сериалов и телешоу ищут и хотят приобрести понравившиеся товары (одежду, аксессуары, гаджеты) в интернете. Чтобы упростить поиск, команда Shop Assistant разработала систему, которая позволит совершать покупки прямо с экрана телевизора. Один из примеров интеграции e-commerce в телепередачи — QR-код. Отсканировав его с экрана, зритель моментально попадет на страницу нужного товара в интернет-магазине.

Интеграция с мобильным оператором возможна в рамках домашнего телевидения Киевстар, а также в формате отправки персонализированных уведомлений абонентам о том, где купить вещи из их любимых сериалов.

Hideez

Беспроводное хранилище паролей от онлайн-аккаунтов

Проблема, которую решает сервис: защита онлайн-аккаунтов пользователей и надежные системы идентификации для бизнеса

Команда Hideez создала устройство, на котором может одновременно храниться до 1000 паролей от онлайн-сервисов. Гаджет подключается к компьютеру и смартфону по Bluetooth и выполняет автозаполнение паролей в нужных аккаунтах. На расстоянии активируется блокировка устройства. Если владелец компьютера отошел от него вместе с прибором, посторонние не смогут воспользоваться его аккаунтами.

Пути сотрудничества с телеком-оператором предполагают прямую продажу устройств, а также распространение таких гаджетов в офисах самой компании.

Simo AR

Браузер дополненной реальности с возможностью визуального поиска товаров и услуг

Проблема которую решает сервис: дополнительные возможности ознакомления с товарами и услугами, а также еще один канал коммуникации бизнеса с клиентами.

Виртуальная и дополненная реальность — один из основных технологических трендов года. Команда Simo AR предлагает использовать дополненную реальность в сфере недвижимости и туризма (чтобы лучше рассмотреть дом или отель перед поездкой), в музейном деле (как дополнительный источник информации об экспонатах), и даже для продажи билетов прямо с концертных афиш. Чтобы воспользоваться всеми этими услугами, нужно скачать специализированное мобильное приложение для распознавания объектов дополненной реальности.

Сотрудничество с Киевстар возможно в рамках маркетинговых и рекламных активностей компании.

В этом году в ширт-листе акселератора достаточно проектов, связанных с электронной коммерцией и цифровыми платежами. Руководитель акселератора, Максим Бахматов объясняет это соответствующим трендом на рынке.

Телеком-Акселератор 2.0 расположился в киевском инновационном парке Unit City.

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