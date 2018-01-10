Создатель Telegram хочет сделать его конкурентом Visa и Mastercard

Павел Дуров считает, что блокчейн-платформа Telegram сможет конкурировать с Visa и Mastercard

Согласно white paper, блокчейн-платформа Telegram Open Network (TON), которую создает мессенджер, сможет конкурировать с Visa и Mastercard. Нынешние блокчейн-сети (например, биткоина и эфириума) не могут заменить платежную инфраструктуру Visa или Mastercard. Транзакции с этими криптовалютами совершаются слишком медленно: у биткоина — лишь 7 в секунду, у эфириума — 15.

Обычные пользователи теряются, попытавшись начать работать с биткоином, а рынок товаров и сервисов, которые можно оплатить криптовалютами, ограничен. Поэтому основной спрос на криптовалюты исходит от инвесторов, а не потребителей, констатирует Telegram.

Telegram же свою будущую блокчейн-платформу сравнивает с распределенным суперкомпьютером и системой денежных переводов. В новой, децентрализованной экономике она сможет конкурировать с Visa и Mastercard, гласит документ.

Команда Telegram надеется на свой опыт разработки удобных интерфейсов, что позволит ей создать интуитивно понятный миллионам пользователей инструмент для использования криптовалют. А интегрированный с приложениями Telegram кошелек TON сможет стать самым распространенным криптокошельком в мире, написано в документе мессенджера.

Благодаря широкой аудитории — сейчас она составляет 150 млн человек, а к январю 2022 года достигнет 1 млрд, планирует мессенджер, — новой криптовалютой начнут пользоваться сотни миллионов людей по всему миру.

Также компания будет стимулировать всю существующую экосистему — владельцев каналов, разработчиков, провайдеров платежей и торговцев — повышать спрос на криптовалюту TON.

Внутри TON будут обращаться монеты под названием Gram. Они будут служить основной валютой внутренней экономики Telegram. Но, как и любая криптовалюта, они будут доступны для сторонних пользователей. По мнению экспертов, конкуренция новой платформы с розничными банками будет ощутима, если Telegram запустит свои кошельки: пользователи смогут держать средства там. В случае если Telegram создаст интерфейсы для сторонних компаний, они смогут оказывать услуги владельцам кошельков, и тут помимо розничного банкинга возникает конкуренция и с инфраструктурой эквайринга.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что создатель Facebook изучает криптовалюты и технологии децентрализации. Он считает, что это поможет усовершенствовать социальную сеть в соответствии с актуальными тенденциями.

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По материалам banki.ru