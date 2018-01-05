Создатель Facebook изучает криптовалюты и технологии децентрализации

Он считает, что это поможет усовершенствовать социальную сеть в соответствии с актуальными тенденциями

Генеральный директор Facebook Марк Цукерберг заявил, что планирует изучать криптовалюты и технологии децентрализации для того, чтоб усовершенствовать созданную им социальную сеть.

Цукерберг отметил, что одной из задач на 2018 год для него является изучение «положительных и отрицательных аспектов» криптовалют и шифрования.

Создатель Facebook также подчеркнул, что в этом году необходимо сосредоточиться на «решении важных вопросов» в области технологий, медиа и правительства.

По его словам, криптовалюты сейчас — одно из наиболее интересных явлений в мире технологий.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что популярный браузер защитит пользователей от скрытого майнинга криптовалют. Мошенники не смогут использовать ресурсы интернет-пользователей для майнинга криптовалют.

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По материалам coindesk.com