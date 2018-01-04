$1000: Ethereum достиг рекордной стоимости

Ethereum, недавно сдвинутый со второго места в рейтинге криптовалют по капитализации, установил ценовой рекорд

Сегодня, 4 января, средневзвешенный курс криптовалюты Ethereum впервые в истории превысил отметку в $1000. На момент публикации он торговался на уровне $1013 за монету.

Согласно данным Coinmarketcap, третья по величине капитализации криптовалюта в мире выросла в цене почти на 15% за последние 24 часа. Отметку в $900 эфир преодолел 2 января.

Примечательно, что объем торгов за последние сутки составляет 6,4 млрд, что более чем на 130% превышает показатель за 1 января.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Ripple достиг половины капитализации биткоина. На криптовалютном рынке в последнее время особенно активно торгуют альткоинами.

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