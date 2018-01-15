Одна из крупнейших криптобирж начнет проверять документы пользователей

Пользователям биржи необходимо будет подтверждать происхождение их средств

Словенская криптобиржа Bitstamp начала применять более строгие правила KYC к своим пользователям.

Новая процедура требует от пользователей представления любой финансовой документации, которая может подтвердить происхождение отправляемых ими средств. Это может быть выписка по сберегательному счету, расчетный лист по зарплате, налоговая декларация, инвестиционный портфель, договор купли-продажи недвижимости, свидетельство о праве на наследство и прочие документы.

Этот шаг был вынужденным для площадки, ведь криптовалютные обменники должны строго следовать правовым нормам их юрисдикции. Более того, правительственные ведомства относятся к биткоину настороженно, а регуляторы не колеблясь закрывают биржи, которые уличили в отмывании денег или ненадлежащем проведении KYC-процедур.

Тем не менее, в своем стремлении соответствовать требованиям законодательства некоторые биржи заходят слишком далеко, требуя от клиентов лишнего. Bitstamp – яркий пример такого явления.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что когда-то крупнейшая криптобиржа Китая выйдет на рынок другой страны. Криптовалютная платформа будет запущена на новом рынке в первом квартале 2018 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: $10 тыс для старта: крупная криптобиржа обновила требования для клиентов

По материалам thepaypers.com