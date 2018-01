Новым пользователям криптобиржи Bitfinex придется внести $10 тыс для начала торгов

Популярная гонконгская криптовалютная биржа Bitfinex сообщила о возобновлении регистрации новых пользователей.

We are pleased to announce the reopening of Bitfinex to new accounts. https://t.co/uqJjUVyda6

— Bitfinex (@bitfinex) 12 января 2018 г.