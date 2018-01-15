Новым пользователям криптобиржи Bitfinex придется внести $10 тыс для начала торгов

Популярная гонконгская криптовалютная биржа Bitfinex сообщила о возобновлении регистрации новых пользователей.

We are pleased to announce the reopening of Bitfinex to new accounts. https://t.co/uqJjUVyda6 — Bitfinex (@bitfinex) 12 января 2018 г.

Напомним, о приостановке регистрации представители Bitfinex уведомили в конце 2017 года. Утверждалось, что причиной такого решения послужил «невероятный рост спроса» на услуги площадки.

В пятницу, 12 января, биржа возобновила регистрацию новых пользователей.

В связи с этим, заявляет биржа, чтобы она имела возможность сосредоточиться на своей основной клиентской базе, устанавливаются новые требования для активации новых аккаунтов. В частности, для полной активации пользователям будет нужно внести депозит в фиате или криптовалютах в эквиваленте не менее $10 тыс.

На уже зарегистрированных пользователей это требование не распространяется.

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По материалам forklog.com