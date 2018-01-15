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$10 тыс для старта: крупная криптобиржа обновила требования для клиентов

15.01.2018 11:21

Новым пользователям криптобиржи Bitfinex придется внести $10 тыс для начала торгов

$10 тыс для начала торгов: крупная криптобиржа обновила требования для новых пользователей. Фото: swa.co.id

Популярная гонконгская криптовалютная биржа Bitfinex сообщила о возобновлении регистрации новых пользователей.

Напомним, о приостановке регистрации представители Bitfinex уведомили в конце 2017 года. Утверждалось, что причиной такого решения послужил «невероятный рост спроса» на услуги площадки.

В пятницу, 12 января, биржа возобновила регистрацию новых пользователей.

В связи с этим, заявляет биржа, чтобы она имела возможность сосредоточиться на своей основной клиентской базе, устанавливаются новые требования для активации новых аккаунтов. В частности, для полной активации пользователям будет нужно внести депозит в фиате или криптовалютах в эквиваленте не менее $10 тыс.

На уже зарегистрированных пользователей это требование не распространяется.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что биржа Kraken снова работает после самого долгого простоя в истории. Сбой произошел на фоне планового обновления.

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По материалам forklog.com

Рубрики: КомпанииКриптовалютыНовости
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