Когда-то крупнейшая криптобиржа Китая выйдет на рынок другой страны

Криптовалютная платформа будет запущена на новом рынке в первом квартале 2018 года

Huobi, еще несколько месяцев назад имевшая статус крупнейшей криптовалютной биржи Китая, в результате стратегического партнерского соглашения с SBI Group в скором времени выйдет на рынок Японии.

Осенью прошлого года Huobi после запрета на работу криптовалютных бирж в Китае перенесла деятельность в Гонконг, где продолжила работу под названием Huobi Pro.

Помимо этого, в декабре 2017 года родительская компания биржи Huobi Group заключила стратегическое партнерское соглашение с одним из крупнейших финансовых институтов Японии SBI Group.

В его рамках изначально планировался запуск криптовалютной биржи SBI Virtual Currencies, однако, как пишет издание, в первом квартале 2018 года будет запущена и другая криптовалютная платформа — Huobi Japan.

Добавим, что одно из подразделений Huobi Group также работает в Сингапуре, а в ближайшем будущем Huobi намерена открыть новые площадки в Гонконге и Южной Корее.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Южная Корея может закрыть криптобиржи. Страна является важным рынком для криптовалютного сообщества.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Биткоин теряет позиции: рынок криптовалют устанавливает новые рекорды

По материалам forklog.com