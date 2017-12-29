Южная Корея может закрыть криптобиржи

Южная Корея является важным рынком для криптовалютного сообщества
Власти Южной Кореи намерены принять меры для ограничения спекулятивной активности, толкающей вверх рынок криптовалют, и рассматривают возможность закрытия криптовалютных бирж.
Законодательные инициативы, которые могут вступить в силу уже в следующем месяце, предусматривают введение запрета на использование анонимных криптовалютных счетов, а также лишат банки возможности предоставлять расчетное обслуживание для анонимных сделок с криптовалютами. Власти страны предупреждают, что криптовалюты «могут быть уязвимы к потенциальным мошенничествам и хакерским атакам на биржи».
Южная Корея является важным рынком для криптовалютного сообщества. По данным аналитической компании Coinhills, на долю этой страны в какие-то моменты приходилось порядка 25% глобальной активности в торговле биткоинами.
Ажиотаж в сфере криптовалют насторожил власти страны, которые предупреждают инвесторов о рисках растущей спекулятивной активности, а также о возможности потери средств гражданами при резком падении курсов криптовалют или в результате хакерских атак на криптовалютные биржи.
В сообщении правительства Южной Кореи отмечается, что власти «больше не могут оставлять без внимания аномальную ситуацию с криптовалютами» и «необоснованно перегретый» рынок криптовалют.
СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE
Ранее сообщалось о том, что биткоин теряет долю на рынке криптовалют. В 2017 году Bitcon достиг невероятных показателей. Но другие криптовалюты тоже не отставали.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В США торговля криптовалютами будет облагаться налогом
По материалам minfin.com.ua