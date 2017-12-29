Южная Корея может закрыть криптобиржи

Южная Корея является важным рынком для криптовалютного сообщества

Власти Южной Кореи намерены принять меры для ограничения спекулятивной активности, толкающей вверх рынок криптовалют, и рассматривают возможность закрытия криптовалютных бирж.

Законодательные инициативы, которые могут вступить в силу уже в следующем месяце, предусматривают введение запрета на использование анонимных криптовалютных счетов, а также лишат банки возможности предоставлять расчетное обслуживание для анонимных сделок с криптовалютами. Власти страны предупреждают, что криптовалюты «могут быть уязвимы к потенциальным мошенничествам и хакерским атакам на биржи».

Южная Корея является важным рынком для криптовалютного сообщества. По данным аналитической компании Coinhills, на долю этой страны в какие-то моменты приходилось порядка 25% глобальной активности в торговле биткоинами.

Ажиотаж в сфере криптовалют насторожил власти страны, которые предупреждают инвесторов о рисках растущей спекулятивной активности, а также о возможности потери средств гражданами при резком падении курсов криптовалют или в результате хакерских атак на криптовалютные биржи.

В сообщении правительства Южной Кореи отмечается, что власти «больше не могут оставлять без внимания аномальную ситуацию с криптовалютами» и «необоснованно перегретый» рынок криптовалют.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что биткоин теряет долю на рынке криптовалют. В 2017 году Bitcon достиг невероятных показателей. Но другие криптовалюты тоже не отставали.

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По материалам minfin.com.ua