В США торговля криптовалютами будет облагаться налогом

Изменения в налоговом законодательстве вступят в силу с нового года

Президент США Дональд Трамп подписал законопроект, которым закрыл налоговую лазейку, позволявшую трейдерам избегать уплаты налогов при совершении сделок по обмену криптовалюты.

В СМИ отмечают, что это одно из самых значительных изменений в налоговом законодательстве США за последние 30 лет.

Напомним, в марте 2014 года Налоговое управление США определило Bitcoin и другие криптовалюты как имущество.

Статья 1031 Налогового кодекса позволяла обменивать «активы похожего типа» без уплаты налогов, что позволяло криптотрейдерам (а также торговцам недвижимостью и предметами искусства) проводить сделки без уплаты налогов.

Однако с 1 января 2018 года к статье 1031 будет относиться только недвижимость. А определение «собственности» сузится до «материальной собственности», под которое ни биткоин, ни другие криптовалюты уже не попадают.

Таким образом, с нового года в США все сделки по обмену одной криптовалюты на другую будут облагаться налогом.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что крупнейшая в мире криптобиржа приостановила регистрацию новых пользователей. Со временем регистрация новых пользователей будет возобновлена.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Беларуси легализуют майнинг и криптовалюты

По материалам minfin.com.ua