В Беларуси легализуют майнинг и криптовалюты

На криптовалютные операции будут введены налоговые льготы

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал революционный Декрет о развитии цифровой экономики, который уделяет значительное внимание развитию криптовалютных платежей и блокчейн-технологий.

Декрет устанавливает рамочные условия для использования криптовалюты и токенов, а также вводит налоговые льготы на криптовалютные операции. В течение трех месяцев после принятия декрета Нацбанк должен разработать нормативно-правовую базу для дополнительного регулирования отрасли.

В соответствии с новым документом, юридические лица-резиденты и нерезиденты Беларуси вправе владеть токенами, создавать и размещать собственные блокчейн-активы через резидентов Парка высоких технологий (ПВТ), а также приобретать, отчуждать цифровые активы и совершать с ними иные операции только через биржи криптовалют и специализированных операторов.

Физические лица вправе осуществлять майнинг, приобретать, обменивать и отчуждать токены за белорусские рубли, иностранную валюту, электронные деньги, а также дарить и завещать их.

Деятельность физических лиц по майнингу, приобретению и отчуждению токенов не признается предпринимательской деятельностью. Кроме того, до 1 января 2023 года прибыль от различных операций с токенами не признается объектом налогообложения.

Майнинг, деятельность бирж и операторов обмена криптовалют не относят к банковской деятельности. Регулировать биржи и мониторить их деятельность будет Национальный банк.

Эксперты обращают внимание на то, что при разработке документа ПВТ собрал мнения всех резидентов, а также IT-компаний, не входящих в ПВТ.

Также отмечается, что срок действия специального правового режима ПВТ продлен до 1 января 2049 года. Стоит отметить, что текст декрета пока официально не опубликован. Также неизвестно, когда он вступит в силу.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что за последние сутки ТОП-20 криптовалют существенно потеряли в цене. Все криптовалюты из ТОП-20 потеряли от 2 до 40% своей цены.

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По материалам forklog.com