Вскоре появится новый законопроект о криптовалютах — министр финансов

Уже проработаны основные идеи, которые будут заложены в законопроекте

Новый законопроект о криптовалютах появится в начале 2018 года. Об этом заявил министр финансов Александр Данилюк.

По его словам, есть некоторые идеи, которые должны быть заложены в законопроекте, но целого законопроекта еще нет. Министр отметил, что пока нет единой модели, как все должно развиваться.

Напомним, что Нацбанк и НКЦБФР до сих пор не определились, что такое «криптовалюта». При этом юристы предупреждают, что из-за слабой позиции государства право собственности на криптовалюту плохо защищено.

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Ранее сообщалось о том, что нового главу НБУ могут назначить уже 21 декабря. Не исключено, что им станет нынешний и.о. председателя НБУ.

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По материалам finclub.net