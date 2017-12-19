В 2018 году в резервах центробанков будут криптовалюты — глава Blockchain.info

Позже центробанки могут начать выпускать собственные криптоактивы

По мнению генерального директора Blockchain.info Питера Смита, в 2018 году центральные банки будут держать в резервах криптовалюты, наряду с золотом и иностранной валютой.

Смит прогнозирует, что именно в следующем году произойдут первые включения крипты в портфель традиционных финансовых учреждений.

В качестве тенденции, по мнению Смита, центральные банки, скорее всего, начнут выпускать собственные фирменные цифровые активы «либо в конце этого года, либо в начале следующего».

Напомним, несколько правительств рассматривают возможность выпуска национальной цифровой валюты, а официальное решение сделать это уже принял Дубай.

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Ранее сообщалось о том, что фьючерсы на биткоин запустил еще один крупный биржевой оператор. Курс биткоина в воскресенье подскочил до $20 тыс на фоне анонса торгов.

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По материалам cointelegraph.com