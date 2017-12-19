ЕС обяжет криптообменники идентифицировать пользователей

Таким образом будет усилена борьба с отмыванием денег

В ЕС будут вводить более жесткие правила, которые касаются работы обменных платформ, специализирующихся на криптовалютах. Это будет сделано для того, чтобы пресечь отмывание денег и финансирование терроризма.

Так, новые правила ЕС обязывают обменники идентифицировать пользователей. Также вводятся ограничения на использование предоплаченных карт для расчетов. Больше свободы получат и следственные органы, которые смогут получить доступ к банковским реестрам и информации о пользователях.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что фьючерсы на биткоин запустил еще один крупный биржевой оператор. Курс биткоина в воскресенье подскочил до $20 тыс на фоне анонса торгов.

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По материалам ubr.ua