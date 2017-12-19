Нового главу НБУ могут назначить уже 21 декабря

Не исключено, что им станет нынешний и.о. председателя НБУ

В четверг, 21 декабря Верховная Рада может рассмотреть назначение председателя Национального банка Украины. Об этом сообщил источник в профильном комитете Рады.

По информации СМИ, Петр Порошенко хочет видеть кандидатом нынешнего и.о. председателя НБУ Якова Смолия. Однако 14 декабря Смолий заявил, что не получал от президента Петра Порошенко предложения стать полноценным руководителем НБУ.

Как известно, кандидатуру на назначение председателя НБУ подает президент, а утверждает Верховная Рада.

Напомним, Валерия Гонтарева еще в апреле заявила, что с 10 мая уходит в отставку с должности главы Нацбанка. Но ее просьбу не удовлетворили — и она решила уйти в длительный отпуск. Позже она заявила, что продолжит находиться в отпуске за свой счет до утверждения ее отставки.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что НБУ запретил восьми банкирам вернуться на рынок. Еще 8 заявок банкиров были одобрены, а 3 находятся на рассмотрении.

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По материалам epravda.com.ua