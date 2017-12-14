НБУ запретил восьми банкирам вернуться на рынок

Еще 8 заявок банкиров были одобрены, а 3 находятся на рассмотрении

Национальный банк не разрешил 8 бывшим топ-менеджерам банков-банкротов трудоустроиться на руководящие должности в действующих банках. Об этом сообщил директор департамента лицензирования НБУ Александр Бевз.

Он привел пример подобного отказа.

Процедура восстановления безупречной деловой репутации нужна тем банкирам, которые хотят вернуться раньше завершения трехлетнего срока их «бана». Если руководитель банка работал в нем более 6 месяцев в течение года до дня неплатежеспособности банка, ему запрещено в течение последующих трех лет руководить банками (в случае вывода банка с рынка из-за отмывания «грязных» денег срок «бана» увеличивается до 10 лет).

Учитывая, что из 19 заявок на «отбеливание» репутации НБУ одобрил 8 заявок, а в 8 отклонил, на рассмотрении регулятора еще находится три кадровых ходатайства.

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Ранее сообщалось о том, что нацбанк упростил порядок ввоза иностранной валюты в Украину. Для ввоза определенной суммы наличных в страну больше не потребуются подтверждающие документы.

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По материалам finclub.net