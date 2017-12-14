Нацбанк упростил порядок ввоза иностранной валюты в Украину

Для ввоза определенной суммы наличных в страну больше не потребуются подтверждающие документы

Национальный банк Украины упрощает порядок ввоза резидентами в Украину иностранной валюты в наличной форме и совершенствует порядок ее вывоза. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

На сегодня украинцы-физлица могут ввозить в Украину наличность на сумму свыше 10 тыс евро в эквиваленте при условии письменного декларирования таможенному органу в полном объеме, а также при наличии документов, подтверждающих снятие наличности со счетов в финучреждениях, либо квитанции об осуществлении валютно-обменной операции с наличными на сумму, превышающую 10 тыс евро в эквиваленте.

Теперь же украинцы смогут ввозить такую ​​сумму без подтверждающих документов, то есть только при условии ее письменного декларирования таможенному органу в полном объеме.

В то же время, как отметили в НБУ, вывоз за пределы Украины физлицами-резидентами наличности в сумме более 10 тыс евро в эквиваленте осуществляется только при наличии документов, подтверждающих снятие ими наличности с собственных счетов в банках, либо квитанции об осуществлении валютно-обменной операции с наличными на сумму, превышающую в эквиваленте 10 тыс евро.

Соответствующие изменения вступают в силу сегодня, 14 декабря 2017 года.

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