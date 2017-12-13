Убытки в $30 млн: украинские банки пострадали от мошеннической схемы

Международная компания Hyundai Corporation и несколько банков пострадали на $30 млн от беспрецедентной мошеннической схемы

В Укрсоцбанке сообщили, что соучредители ООО «Компания Рона» в лице Романа Семотюка, Романа Литвинца и других лиц мошенническим путем по поддельным документам получали кредиты в банках на большие суммы.

По данным информационно-аналитической системы YouControl, ООО «Компания Рона» (Ивано-Франковск) создана в 2005 году, ее уставный капитал составляет 26,2 млн грн. Сейчас ООО принадлежит на 100% ЧП «Бокар», конечным бенефициарным собственником которого является Игорь Попович. На 1 ноября 2017 года у «Компания Рона» был налоговый долг в размере 1,34 млн грн. ГФС судится с ней. Иски против компании подали ПУМБ, Укрэксимбанк, Сбербанк и другие банки.

Оценочная компания «Нексия ДК. Оценочные услуги» в лице директора Евгения Лупака проводила оценку объектов и предоставляла недостоверные данные заказчикам, в результате чего был нанесен ущерб в особо крупных размерах.

По оценке пострадавших сторон, общая сумма нанесенного ущерба «Компанией Рона» и ее собственником Романом Семотюком составляет около $30 млн. В частности, ущерб международной компании Hyundai Corporation нанесен на $6,6 млн и 1,2 млн евро, ПАО «Укрсоцбанк» — на $6 млн. Государственные и другие частные банки пострадали на общую сумму $11 млн и 110 млн грн.

На данный момент прокуратура Ивано-Франковской области завела около 20 уголовных дел по факту подделки документов, а также нанесения ущерба в особо крупных размерах против соучредителя ООО «Компания Рона» Романа Семотюка, а также руководителей компаний-поручителей, которые предоставляли несуществующие объекты под залог. В октябре 2017 года Роману Семотюку было вручено уведомление о подозрении и избрана мера пресечения – домашний арест.

Пострадавшие лица просят ГПУ вмешаться в процесс.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что по всей Европе массово арестовывают организаторов отмывания денег. Благодаря слаженным действиям правоохранителей и банков, в Европе арестованы уже 159 человек.

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По материалам finclub.net