Мошенничество в e-commerce: преступники выманили у украинцев более миллиона гривен

Правоохранители задержали преступника и его сообщника сразу после реализации очередной схемы

Правоохранители Житомирского отдела полиции задержали двух подозреваемых в мошенничестве по всей Украине на сумму более миллиона гривен. Как сообщили в полиции, организатор отработал несколько схем мошенничества, с помощью которых получал тысячные доходы, фактически нигде не работая.

Уже известно, что подозреваемый в мошенничестве причастен к целому ряду подобных афер. Он действовал осторожно, каждый раз привлекая к получению товара по поддельным документам другого человека, которого в детали своей сделки не посвящал.

После реализации очередной такой схемы, правоохранители уголовного розыска Житомирского отдела полиции задержали исполнителя в Луцке, куда он прибыл за товаром.

С августа 2016 года этот человек разыскивался Сарненским отделом полиции Ровенщины за ряд мошенничеств с использованием поддельных документов. Злоумышленнику и его сообщнику уже объявлено о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч.3 ст. 190 (Мошенничество), ст. 358 (Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании в отношении организатора меры пресечения.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что в полиции назвали самый популярный вид мошенничества. В Киевской области самым популярным видом мошенничества признали операции с банковскими картами.

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По материалам unian.net