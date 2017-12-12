По всей Европе массово арестовывают организаторов отмывания денег

Благодаря слаженным действиям правоохранителей и банков, в Европе арестованы уже 159 человек

По результатам European Money Mule Action, в Европе обнаружено 766 денежных мулов, разоблачены 59 организаторов отмывания «грязных» денег, сообщено о подозрении 409 лицам. Об этом сообщает ассоциация «ЕМА»

Такая эффективная борьба с отмыванием денег и другими финансовыми преступлениями стала возможна благодаря тесному партнерству правоохранителей, судебной системы и банков. В выявлении преступников приняли участие 26 стран, 257 банков, организации Europol, Eurojust и EBF.

Напомним, «мулы» — это лица, нанятые преступниками в качестве посредников для отмывания денег, полученных от киберпреступлений, торговли наркотиками и людьми.

Преступники поощряют своих жертв-«мулов» к отмыванию денег, обещая легкий заработок в объявлениях о «работе». Эксперты относят к группа риска безработных, студентов и людей с финансовыми трудностями.

Даже если денежные мулы действуют неосознанно, они совершают преступление, отмывая преступные доходы. Ответственность для мулов может варьироваться от штрафа до тюремного заключения. Кроме того, уличенные в подобных преступлениях люди никогда не смогут получить кредит или открыть банковский счет.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что в полиции назвали самый популярный вид мошенничества. В Киевской области самым популярным видом мошенничества признали операции с банковскими картами.

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