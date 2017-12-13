Сбербанк РФ вышел из капитала украинской «дочки»

Новым владельцем банка стала группа «ТАС»

Сбербанк России принял решение выйти из капитала своей украинской «дочки» ВиЭс Банка (VS Bank).

В документе, опубликованном на сайте раскрытия корпоративной информации, сообщается о «прекращении у эмитента права распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал» ВиЭс Банка.

Сбербанк владел долей в 99,923% акций ВиЭс Банка. Новым владельцем банка стала группа «ТАС». Учредителем и основным акционером группы и ее управляющей компании является украинский бизнесмен Сергей Тигипко, ранее заявлявший о своем намерении купить «дочку» Сбербанка. Сделка была одобрена Антимонопольным комитетом Украины, Нацбанком, а также Европейским центральным банком.

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Ранее сообщалось о том, что два украинских банка объединятся в один. Сергей Тигипко объединит VS Банк с ТАСкомбанком после покупки.

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По материалам banki.ru