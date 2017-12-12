Еще один украинский банк поддерживает Android Pay

С сегодняшнего дня клиенты еще одного банка смогут оплачивать покупки и услуги бесконтактно с помощью смартфонов и сервиса Android Pay

Теперь клиенты Первого Украинского Международного Банка (ПУМБ) могут добавить cвои карты Mastercard в приложение Android Pay и расплачиваться ими со смартфона на бесконтактных POS-терминалах в торгово-сервисной сети и городской инфраструктуре. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

Android Pay для клиентов ПУМБ работает с использованием глобальной платформы токенизации Mastercard (MDES). Она помогает превратить подключенные устройства, например, смартфон с NFC-чипом, в безопасный платежный инструмент с помощью специального шифрованного ключа — токена.

Для начала работы с сервисом владельцам смартфонов на ОС Android 4.4 и выше с поддержкой технологии NFC необходимо установить бесплатное приложение Android Pay в магазине Google Play Market, добавить данные платежной карты Mastercard от ПУМБ и производить оплаты на бесконтактных POS-терминалах. Ощутить все преимущества бесконтактных платежей при оплате покупок в магазинах можно, просто активировав мобильное устройство и поднеся его к терминалу.

Напомним, Украина стала 15 страной мира, где компания Google запустила свой платежный сервис Android Pay.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что еще один украинский банк подключился к Android Pay. UKRSIBBANK — первый коммерческий банк, запустивший Android Pay для картодержателей Mastercard в Украине.

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