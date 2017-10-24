Два украинских банка объединятся в один

Сергей Тигипко объединит VS Банк с ТАСкомбанком после покупки

После покупки львовского банка VS Банк Сергей Тигипко намерен объединить его с киевским ТАСкомбанком.

Об этом Тигипко сообщил в ходе Украинского банковского форума CISbankers, в Киеве.

Тигипко сообщил, что ТАСкомбанк продолжает стремительно развиваться: в 2016 году банк продемонстрировал рост на 114%, а в текущем году рост активов уже составляет 70%.

На данный момент приоритетной задачей для банка является инвестирование средств в технологичность, в частности, в запуск мобильного банка Monobank. К концу года, по словам Тигипко, запланирован запуск еще одного проекта для малого и среднего бизнеса.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что украинцам могут запретить покупать больше 3 товаров в зарубежных магазинах. Согласно новому законопроекту, уже за 4 посылку с иностранных магазинов, вроде Aliexpress, придется платить налог.

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По материалам ukranews.com