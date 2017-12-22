За последние сутки ТОП-20 криптовалют существенно потеряли в цене

Все криптовалюты из ТОП-20 потеряли от 2 до 40% своей цены

Согласно данным Coinmarketcap, ТОП-20 криптовалют по объемам капитализации за последние 24 часа заметно подешевели.

Больше всего потеряла в цене IOTA – ее стоимость уменьшилась на 40% и составила $3,16. Меньше всего изменилась цена Ripple — всего на 2,4% до уровня в $0,96.

Ведущая криптовалюта Bitcoin за сутки подешевела почти на 24%. В денежном выражении биткоин за последние 7 дней подешевел на целых $4295.

В криптосообществе связывают резкое падение котировок с новостями о хакерской атаке на южнокорейскую биржу Youbit, в результате которой она потеряла порядка 17% своих активов. Аналитики утверждают, что начало торгов фьючерсами на биткоин привело к огромной волатильности цены. Некоторые же убеждены, что пузырь криптовалют лопнул и их цены продолжат опускаться. Тем не менее, эксперты не выделяют однозначную причину массового снижения курсов цифровых валют.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы писали о том, в каком возрасте люди готовы покупать криптовалюты. Миллениалы заинтересованы в криптовалютах из-за разочарования в традиционной финансовой системе, особенно в вопросах собственности и пенсий.

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