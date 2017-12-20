В каком возрасте люди готовы покупать криптовалюты — исследование

Миллениалы заинтересованы в криптовалютах из-за разочарования в традиционной финансовой системе, особенно в вопросах собственности и пенсий

Треть представителей поколения Y, или так называемых миллениалов, в Великобритании планирует инвестировать в криптовалюты до конца 2018 года. Такие данные были получены в ходе опроса, проведенного биржей London Block Exchange.

В исследовании приняли участие порядка 2000 британцев. По его результатам, 5% респондентов в возрасте до 35 лет уже вложили деньги в криптовалюты, в то время как 28% собираются инвестировать в цифровые деньги в 2018 году.

Исследование также показало, что в будущем году 12% миллениалов намерены инвестировать в акции, 20% — в бонды, 19% — в ценные металлы и 18% — в частную собственность. 24% опрошенных в возрасте до 35 лет также сожалеют о том, что не вложили средства в криптовалюту раньше, увидев ее резкий рост в 2017 году.

В то же время стремительный рост биткоина привлек куда меньше внимания среди старшего поколения: порядка 57% респондентов старше 55 лет заявили, что точно не собираются покупать криптовалюты и в будущем.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что ЕС обяжет криптообменники идентифицировать пользователей. Таким образом будет усилена борьба с отмыванием денег.

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По материалам forklog.com