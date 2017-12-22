Крупнейшая в мире криптобиржа приостановила регистрацию новых пользователей

Со временем регистрация новых пользователей будет возобновлена

Крупнейшая в мире криптовалютная биржа Bitfinex без какого-либо официального объявления приостановила регистрацию новых пользователей. Утверждается, что причиной такого решения послужил «невероятный рост спроса» на услуги площадки.

На бирже подчеркнули, что это временная мера. Регистрация новых пользователей возобновится не позднее 15 января 2018 года.

Напомним, популярная криптовалютная биржа Bittrex 15 декабря также приостановила регистрацию новых аккаунтов. Свои действия администрация биржи объяснила аналогично — чрезмерным наплывом новых пользователей и апгрейдом базы данных.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что в Беларуси легализуют майнинг и криптовалюты. На криптовалютные операции будут введены налоговые льготы.

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По материалам forklog.com