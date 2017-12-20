Торги Bitcoin Cash на крупной бирже остановили из-за необычного роста цены

Согласно данным Coinmarketcap, минувшей ночью средневзвешенный курс Bitcoin Cash поднимался до $3813

Цена Bitcoin Cash поднялась почти до $4000 после того, как появилось сообщение Coinbase о начале ее поддержки и запуске торгов. Впрочем, уже через четыре минуты торги BCH по причине высокой волатильности и подозрительного роста цены были остановлены.

Также одновременно с этим стартовали торги на бирже GDAX, однако всего через четыре минуты они были остановлены, после чего цена BCH несколько скорректировалась. При этом на самой бирже курс криптовалюты поднимался до необычно высоких значений: в какой-то момент, как показывают данные GDAX, этот показатель составлял $9500. При этом еще днем ранее средневзвешенный курс Bitcoin Cash находился в коридоре между $2400 — $2500.

Эти экстраординарные события вынудили CEO Coinbase Брайана Армстронга опубликовать отдельную запись в блоге компании, в которой он не исключил, что, возможно, речь может идти об инсайдерском трейдинге со стороны одного из сотрудников. Он отметил, что согласно внутреннему распоряжению Coinbase всем сотрудникам компании еще две недели назад было строго запрещено торговать BCH на других платформах, добавив, что если будет найдено подтверждение нарушения этого запрета, виновный сотрудник будет немедленно уволен и ему будет грозить судебное преследование.

Что касается возобновления торгов Bitcoin Cash, то, как заявили в Coinbase, произойдет это не ранее среды, 20 декабря, после того как будет тщательно изучена сложившаяся ситуация и обеспечена достаточная ликвидность.

По состоянию на 10:00 средневзвешенный курс Bitcoin Cash составлял $3519,61 при капитализации в $59,3 млрд.

Торги другими активами, размещенными на Coinbase и GDAX (Bitcoin, Ethereum и Litecoin) продолжаются в нормальном режиме.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Франция и Германия настаивают на глобальном регулировании биткоина. Ранее в ЕС криптоплатформы обязали идентифицировать своих пользователей.

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По материалам forklog.com